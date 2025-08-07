Veículos de Comunicação
NA ALEMS

Projeto que cria medidas para proteger consumidores de apostas virtuais é aprovado e segue para sanção

Proposta visa evitar superendividamento e garantir o bem-estar da população diante do avanço dos jogos online

Duda Schindler

Texto prevê medidas para evitar o superendividamento - Foto: Reprodução/ O Tempo
Texto prevê medidas para evitar o superendividamento - Foto: Reprodução/ O Tempo

Foi aprovado em redação final o Projeto de Lei 10/2025, que estabelece diretrizes para proteger consumidores dos impactos das apostas virtuais em Mato Grosso do Sul. A proposta agora segue para sanção do governador do Estado.

De autoria do deputado Pedro Kemp (PT), o texto prevê ações para prevenir o superendividamento, além de promover medidas de conscientização e proteção à saúde e ao bem-estar da população frente ao crescimento dos jogos online. O projeto havia voltado ao plenário após receber duas emendas do próprio autor.

A votação ocorreu durante a sessão ordinária desta quinta-feira (7), na Assembleia Legislativa. Além deste, também foi aprovado o Projeto de Lei 31/2025, que inclui a Feira Literária de Bonito (FLIB) no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Outro destaque da pauta foi o Projeto de Lei 158/2025, do Poder Executivo, que propõe a atualização do limite de crédito da MSGás. O texto foi aprovado em primeira discussão e seguirá para análise das comissões. Já o Projeto de Lei 18/2025 foi retirado pelo autor.

