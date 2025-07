Projeto une dança e pesquisa para abordar memória cultural e violência de gênero na Capital

O projeto “Os Afetos dos Silêncios” reúne apresentações artísticas, produção acadêmica, digitalização de acervo e debate público com foco em questões de gênero. A iniciativa é idealizada por Ana Carolina Brindarolli e Maria Fernanda Figueiró e celebra os 39 anos da Ginga Cia. de Dança.

A programação inclui apresentações gratuitas dos espetáculos “Silêncio Branco” (5/8), com direção de Chico Neller, e “Rompendo o Silêncio” (12/8), dirigido por Vanessa Macedo. Ambas as sessões acontecem às 19h, no Sesc Teatro Prosa. O público é convidado a contribuir com doações de alimentos não perecíveis, que serão repassados à Central Única de Favelas (CUFA) de Campo Grande.

Além das apresentações, o projeto prevê a digitalização do acervo da Ginga Cia. de Dança. O material será organizado em um site que reunirá documentos e registros produzidos ao longo de quase quatro décadas da companhia. O objetivo é preservar a memória do grupo e tornar o conteúdo acessível.

O projeto também realiza uma mesa redonda no dia 15 de agosto, com participação de pesquisadoras da área de gênero e representantes de políticas públicas. O encontro acontece no espaço da companhia, no bairro Taquarussu, e é aberto ao público interessado. A discussão busca aproximar arte, pesquisa e ação social.