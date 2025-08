Projetos logísticos podem transformar MS em hub do agronegócio nas próximas décadas

A ampliação da infraestrutura logística é apontada como elemento central para o futuro do agronegócio em Mato Grosso do Sul. A expectativa é que obras em andamento e novos projetos estruturantes fortaleçam a integração entre modais, reduzam custos no transporte de cargas e consolidem o estado como um dos principais polos de produção e escoamento do país nas próximas décadas.

Entre os projetos com maior impacto para o setor está a concessão da BR-163, já sob responsabilidade da empresa Motiva. O contrato de 29 anos prevê investimentos de R$ 16,6 bilhões em duplicações, faixas adicionais, viadutos, acostamentos e áreas de apoio ao transporte de cargas ao longo de 847 km. A modernização da rodovia é considerada estratégica para o escoamento da produção agropecuária.

Outro projeto relevante é a Rota da Celulose, que ainda aguarda definição judicial. Com investimento estimado em R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos, a proposta do Consórcio K&G prevê melhorias em cerca de 870 km de rodovias estaduais e federais que atendem regiões produtoras ligadas à cadeia florestal, como Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Nova Alvorada do Sul.

A diversificação da matriz logística também inclui o modal hidroviário. A hidrovia do Rio Paraguai, entre Corumbá e Porto Murtinho, está em fase de estudos para concessão. O projeto inclui dragagem, balizamento e implantação de sistemas de navegação, com foco na redução de custos e menor impacto ambiental em comparação ao transporte rodoviário. No transporte aéreo, o Plano Aeroviário Estadual prevê R$ 250 milhões até 2026 para obras em aeroportos estratégicos, como os de Campo Grande e Dourados.

Além das grandes obras, a logística rural tem recebido atenção com o mapeamento de estradas vicinais. Em março, técnicos da USP percorreram mais de 1.300 km na região de Dourados para elaborar um diagnóstico da malha viária rural, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) e o Ministério da Agricultura.

Segundo a Famasul, a superação de entraves logísticos e a integração entre os modais são essenciais para garantir maior eficiência nas entregas, reduzir perdas e atrair novos investimentos ao setor. Projeções indicam que os mais de R$ 13 bilhões em obras previstas até 2030 podem gerar um impacto econômico superior a R$ 30 bilhões no agronegócio sul-mato-grossense.