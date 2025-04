Prontuários de pacientes são destruídos em CAPS da capital

Documentos médicos de pacientes em tratamento psiquiátrico foram descartados irregularmente no CAPS III do bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Os prontuários, que deveriam ser guardados por pelo menos 20 anos, estavam sendo eliminados de forma sistemática, segundo denúncia feita à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em outubro do ano passado.

A situação levou o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) a incluir a unidade no cronograma de auditorias federais. O órgão solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a relação completa dos atendimentos realizados entre 2009 e 2024 para checar a extensão do problema.

Com base nessas informações, a Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar a conduta de servidores públicos ligados ao centro de saúde. Nesta segunda-feira (7), foi realizada a operação “S.O.S Caixa Preta”, que cumpriu mandados de busca em residências de funcionárias investigadas e também na sede do CAPS III.