Propriedade rural é incendiada em área de conflito indígena

Uma propriedade rural em Caarapó, município distante a 273 km de distância, foi incendiada na manhã deste sábado (25) após ser ocupada por um grupo de aproximadamente 50 indígenas. Segundo informações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o grupo entrou na fazenda, expulsou o caseiro e iniciou o fogo na sede, em máquinas e na área de plantação.

O acionamento das autoridades ocorreu por meio do telefone 190. Equipes da Polícia e do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local para atender à ocorrência, proteger os envolvidos e controlar os riscos decorrentes da situação.

A região onde ocorreu o incidente é conhecida por conflitos envolvendo ocupações indígenas, e casos semelhantes têm sido registrados nas últimas semanas, motivando a presença de equipes de segurança para intermediar situações de risco.

A polícia informa que atua seguindo normas legais, com o objetivo de garantir a segurança da população e preservar a ordem na área afetada.