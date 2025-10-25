Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

INTERIOR

Propriedade rural é incendiada em área de conflito indígena

Caso mobilizou a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para conter incêndio e garantir segurança na fazenda, em Caarapó

Duda Schindler

Imagem aérea da propriedade rural - Foto: Reprocução/ PMMS
Imagem aérea da propriedade rural - Foto: Reprocução/ PMMS

Uma propriedade rural em Caarapó, município distante a 273 km de distância, foi incendiada na manhã deste sábado (25) após ser ocupada por um grupo de aproximadamente 50 indígenas. Segundo informações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o grupo entrou na fazenda, expulsou o caseiro e iniciou o fogo na sede, em máquinas e na área de plantação.

O acionamento das autoridades ocorreu por meio do telefone 190. Equipes da Polícia e do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local para atender à ocorrência, proteger os envolvidos e controlar os riscos decorrentes da situação.

A região onde ocorreu o incidente é conhecida por conflitos envolvendo ocupações indígenas, e casos semelhantes têm sido registrados nas últimas semanas, motivando a presença de equipes de segurança para intermediar situações de risco.

A polícia informa que atua seguindo normas legais, com o objetivo de garantir a segurança da população e preservar a ordem na área afetada.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos