Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

SAÚDE ANIMAL

Protetoras denunciam corte em castrações e cobram retorno dos atendimentos da Subea

Medida reduz drasticamente o acesso a castrações, ameaçando controle da população de animais e aumento de zoonoses

Duda Schindler

Atualmente mais de 200 protetoras estão cadastradas no sistema de atendimento - Foto: Reprodução/ Redes Sociais
Atualmente mais de 200 protetoras estão cadastradas no sistema de atendimento - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Protetoras independentes e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Campo Grande se mobilizam contra a suspensão dos atendimentos exclusivos às quartas-feiras na Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea). A decisão, tomada pela Prefeitura Municipal, reduziu drasticamente o acesso às castrações de animais sob responsabilidade dessas entidades, que alegam risco de agravamento do abandono e de problemas de saúde pública.

A Comissão Permanente de Trabalho em Prol dos Animais, que representa o grupo, afirma que a medida inviabiliza o trabalho voluntário realizado por protetoras e OSCs. “Foram retirados mais de 90% das nossas castrações. São mais de 200 protetoras cadastradas que dependem desse serviço”, explicou Dani Reis, representante do movimento. Segundo ela, o limite de dez animais por dia no programa itinerante é insuficiente diante da demanda.

O impacto, segundo as protetoras, vai além da causa animal. Com menos castrações, aumenta a chance de proliferação de animais nas ruas, abandono, maus-tratos e até de zoonoses, doenças transmissíveis que podem afetar a população em geral. A mobilização busca sensibilizar a Prefeitura para que o atendimento semanal seja retomado.

Além de uma petição pública online, o grupo organiza ato em frente à Subea nesta quarta-feira (20), às 6h30.

Segundo a Comissão, a justificativa da suspensão dos atendimento foi baseada no Decreto n. 16.203, publicado em 7 de março de 2025, que estabelece medidas de contingenciamento orçamentário e determina a redução mínima de 25% no consumo de água, energia elétrica, combustíveis, outsourcing de impressão e serviços de terceiros.

O novo formato de atendimento prevê 10 senhas por dia (cinco pela manhã e cinco à tarde) tanto na Unidade de Bem-Estar Animal (Ubea) quanto no consultório móvel, além do atendimento itinerante.

As protetoras, no entanto, consideram o modelo insuficiente e reivindicam que o corte respeite o limite de 25% previsto no decreto, e não a quase totalidade do serviço destinado a elas.

A reportagem entrou em contato com a Subea e aguarda resposta.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos