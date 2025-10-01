Prova de estágio em Direito da comarca de Paranaíba é remarcada para novembro

A data da prova do processo seletivo de estágio em Direito da comarca de Paranaíba foi alterada. De acordo com o edital de retificação, a avaliação agora será aplicada no dia 9 de novembro, das 8h às 11h. Além da mudança no calendário, também houve ajustes na estrutura do exame, que contará com 20 questões de Noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa.
O processo seletivo tem como finalidade formar cadastro de reserva para acadêmicos de Direito regularmente matriculados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 17h do dia 10 de outubro, exclusivamente por meio de formulário online disponível no edital.
O resultado final, com a classificação geral dos aprovados, será publicado no dia 24 de novembro, na entrada do Fórum da comarca. O edital também prevê a reserva de 10% das vagas a pessoas com deficiência.
Os candidatos aprovados atuarão em apoio às atividades cartorárias, adquirindo experiência prática no dia a dia do Poder Judiciário. A jornada será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, com direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte nos valores estabelecidos pela Administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O contrato tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição.
Mais informações estão disponíveis no edital do processo seletivo e no documento de retificação publicados pelo TJMS.