Prova de estágio em Direito da comarca de Paranaíba é remarcada para novembro

A data da prova do processo seletivo de estágio em Direito da comarca de Paranaíba foi alterada. De acordo com o edital de retificação, a avaliação agora será aplicada no dia 9 de novembro, das 8h às 11h. Além da mudança no calendário, também houve ajustes na estrutura do exame, que contará com 20 questões de Noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa.

O processo seletivo tem como finalidade formar cadastro de reserva para acadêmicos de Direito regularmente matriculados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 17h do dia 10 de outubro, exclusivamente por meio de formulário online disponível no edital.

O resultado final, com a classificação geral dos aprovados, será publicado no dia 24 de novembro, na entrada do Fórum da comarca. O edital também prevê a reserva de 10% das vagas a pessoas com deficiência.