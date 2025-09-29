Quadrilha que usava viaturas policiais para tráfico é condenada em MS

Uma sentença publicada nesta segunda-feira (29) condenou 16 pessoas ligadas a uma organização criminosa em Mato Grosso do Sul. As penas somadas chegam a 145 anos de prisão, além de multas que superam R$ 199 mil.

O grupo atuava desde 2021 em Campo Grande e Ponta Porã, traficando cocaína e lavando dinheiro. Entre as práticas criminosas, usava viaturas oficiais para transportar drogas, evitando a fiscalização. Mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas.

O líder do grupo, um empresário, recebeu a maior pena: 23 anos e nove meses de prisão. Um policial civil também foi condenado a mais de 13 anos, perdeu o cargo e foi responsabilizado por transportar drogas com viaturas oficiais.