Qualidade no campo começa pela escolha da semente

O uso de sementes de pastagem tratadas tem ganhado cada vez mais espaço entre pecuaristas e agricultores, especialmente aqueles que apostam na integração lavoura-pecuária. Segundo Afonso Jandre Neto, gestor de marketing e comercial da Pastoforma, o tratamento das sementes, seja revestido ou grafitado, garante mais segurança ao produtor, aumentando a viabilidade e o desempenho da pastagem desde o plantio.

Durante entrevista ao programa Agro é Massa desta quarta-feira (30), Afonso destacou que o processo de tratamento industrial envolve rigorosos testes desde o campo até a chegada à propriedade.

Afondo Neto na Massa FM – João Balbueno

“Só chega na ponta o que realmente tem resultado”, afirmou.

Sementes revestidas, por exemplo, passam por análises de pureza, viabilidade e rastreabilidade, o que assegura ao produtor o recebimento de um produto com qualidade comprovada.

Na hora de escolher a empresa fornecedora, o gestor orienta que o produtor busque companhias sólidas, com experiência no mercado e associadas à Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto), que reúne empresas credenciadas e autorizadas a trabalhar com cultivares da Embrapa. Além disso, é fundamental avaliar se a empresa oferece suporte técnico, atendimento eficiente e histórico de entregas confiáveis.

Outro ponto de atenção é evitar promessas milagrosas. Afonso alerta que preços muito abaixo do mercado devem acender um sinal de alerta.“Você pode acabar contaminando sua área com sementes de baixa qualidade”. Para ele, planejamento e confiança no fornecedor são os pilares de uma boa escolha.

Por fim, o produtor deve considerar as características da sua propriedade — como tipo de solo, clima e objetivo de uso — para escolher a semente mais adequada. “Com planejamento, é possível garantir a melhor janela de plantio, economizar e ainda obter maior produtividade no campo”, concluiu.

Confira a entrevista completa: