Quartas de final do Estadual Sub-15 estão definidas

A fase de quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 está definida após a realização dos jogos de volta das oitavas de final neste fim de semana. Oito equipes seguem na disputa pelo título estadual da categoria de base.

Os confrontos das quartas colocam frente a frente DAC x Bataguassu, Corumbaense x Operário FC, Náutico FC x Naviraiense e Instituto Aefa x São Gabriel. A tabela detalhada com datas e horários será divulgada nesta segunda-feira (4) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

No sábado (2), cinco clubes garantiram a vaga. No Estádio da Leda, o DAC venceu o Águia Negra por 2 a 1 e confirmou a classificação com duas vitórias. Em Corumbá, o Corumbaense goleou o CAMS por 5 a 1, revertendo a derrota na ida. Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Náutico confirmou a vaga ao aplicar 7 a 0 no Seduc, enquanto o Instituto Aefa empatou em 2 a 2 com a Portuguesa/FC Pantanal e avançou pelo resultado da ida. Já o Naviraiense venceu o Instituto Ismaily nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal.

No domingo (3), mais três times avançaram. A AA Bataguassu empatou em 1 a 1 com o Ceart/Douradina e garantiu a vaga após a goleada na ida. No mesmo estádio, o São Gabriel mesmo com derrota por 2 a 1 para o MS Fênix, avançou com o placar agregado. No último jogo da fase, o Operário confirmou a classificação com nova vitória sobre o Vitória EC, desta vez por 4 a 0