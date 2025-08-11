Veículos de Comunicação
ESTADUAL

Quartas do Sub-15 têm vitórias de Naviraiense, Corumbaense, Bataguassu e Aefa

Times largam na frente e jogam a volta com vantagem pela vaga na semifinal do Estadual

Duda Schindler

Jogadores do Naviraiense comemoram gol na vitória sobre o Náurico no Estádio Virotão - Foto: Reprodução/ Anderson Menezes
Jogadores do Naviraiense comemoram gol na vitória sobre o Náurico no Estádio Virotão - Foto: Reprodução/ Anderson Menezes

A rodada de ida das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 foi disputada no sábado (9) e terminou com vitórias para Naviraiense, Corumbaense, AA Bataguassu e Instituto Aefa. Com esses resultados, os times que venceram jogam a partida de volta com a vantagem do empate para avançar à semifinal.

No Estádio da Leda, em Dourados, a AA Bataguassu venceu o Dourados AC por 2 a 1. Guilherme abriu o placar para os visitantes logo no primeiro minuto, mas Gustavo empatou aos nove. No segundo tempo, Bernardo marcou o gol da vitória. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (17), às 9h, no Estádio Municipal João de Souza. O Bataguassu precisa apenas de um empate para se classificar, enquanto o DAC precisa vencer por dois gols de diferença ou, em caso de vitória simples, decidir nos pênaltis.

O Naviraiense derrotou o Náutico FC por 2 a 0 no Estádio Virotão, com gols de Théo, aos oito minutos do primeiro tempo, e Lorenzo, aos 30 da segunda etapa. A volta será no sábado (16), às 16h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O CEN avança mesmo com derrota por um gol de diferença, enquanto o Náutico precisa vencer por três ou mais gols para ficar com a vaga.

Jogando no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense venceu o Operário por 3 a 1. Murilo e Felipe marcaram na primeira etapa e Rafael Borges fez o terceiro no segundo tempo. Henrique descontou para o Operário. A partida de volta será no sábado (16), às 14h, no Jacques da Luz. O Corumbaense pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Operário precisa ganhar por três ou mais gols para se classificar.

Em São Gabriel do Oeste, o Instituto Aefa venceu os donos da casa por 2 a 1. Bruno e Kauã marcaram para o time douradense e Pietro fez o gol do São Gabriel. O jogo da volta está marcado para sábado (16), às 9h30, no Estádio da Leda. O Aefa joga pelo empate, e o São Gabriel precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir no campeonato.

*Com informações da Federação de Futebol de MS

