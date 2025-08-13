Quatro bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em quatro bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (13).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Jardim Tarumã, Portal Caiobá, Batistão e Aero Rancho.

Confira o itinerário completo

Jardim Tarumã – R. José Carlos do Amaral, com R. Ademir Bertone

– R. José Carlos do Amaral, com R. Ademir Bertone Poral Caiobá – R. Mangaba, com R. Paratudo

– R. Mangaba, com R. Paratudo Bastião – R. Barra das Garças, com R. Rio Brilhante

– R. Barra das Garças, com R. Rio Brilhante Aero Rancho – R. José Gonçalves Aguilera, com R. Geraldo Diego

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.