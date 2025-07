Quatro bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em quatro bairros de Campo Grande, com o uso do Fumacê, o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), nesta terça-feira (01).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Nova Lima, Coophavilla II, Jardim Batistão e Jardim Centenário.

Confira o itinerário completo:

Nova Lima – AV. Gualter Barbosa, com R. Botafogo

Coophavila II – AV. Marinha, com R. Da Prais

Bastião – R. Pará, com R. Paquistão

Centenário – R. Veleiros, com R. Bela

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

Para uma maior eficácia do inseticida, é recomendado que o morador abra portas e janelas, para que o veneno atinja locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças.