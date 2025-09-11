Quinta-feira é marcada por tempo seco e quente em MS

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (11), com tempo firme e calor intenso com elevação nas temperaturas durante à tarde. Além disso, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões Norte, Pantaneira e Bolsão.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 36 °C, com poucas nuvens e ventos fracos pela manhã e, à tarde e à noite, o céu fica claro e os ventos podem ter intensidade moderada, com rajadas mais intensas em alguns momentos.

Dourados

Dourados tem ventos fracos e baixa nebulosidade em todos os períodos do dia, com máxima de 34 °C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 37 °C e Aparecida do Taboado atinge os 35 °C; ambos não têm previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim atinge os 37 °C, Sonora tem máxima de 38 °C e Pedro Gomes, 38 °C. Os três municípios do norte têm baixa nebulosidade e ventos fracos durante o dia.

Pantanal

Também não há previsão de chuva no Pantanal e o calor é diminui relativamente em comparação com o começo da semana: Corumbá atinge os 38 °C e Porto Murtinho tem máxima de 32 °C.