Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira é marcada por tempo seco e quente em MS

Temperaturas passam dos 38 °C em várias regiões e umidade relativa do ar fica abaixo de 35%

Duda Schindler

Em Campo Grande a máxima prevista é de 36 °C - Foto: Arquivo/ RCN67
Em Campo Grande a máxima prevista é de 36 °C - Foto: Arquivo/ RCN67

Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (11), com tempo firme e calor intenso com elevação nas temperaturas durante à tarde. Além disso, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões Norte, Pantaneira e Bolsão.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 36 °C, com poucas nuvens e ventos fracos pela manhã e, à tarde e à noite, o céu fica claro e os ventos podem ter intensidade moderada, com rajadas mais intensas em alguns momentos.

Dourados 

Dourados tem ventos fracos e baixa nebulosidade em todos os períodos do dia, com máxima de 34 °C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 37 °C e Aparecida do Taboado atinge os 35 °C; ambos não têm previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim atinge os 37 °C, Sonora tem máxima de 38 °C e Pedro Gomes, 38 °C. Os três municípios do norte têm baixa nebulosidade e ventos fracos durante o dia.

Pantanal

Também não há previsão de chuva no Pantanal e o calor é diminui relativamente em comparação com o começo da semana: Corumbá atinge os 38 °C e Porto Murtinho tem máxima de 32 °C.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos