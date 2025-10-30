Quinta-feira será de tempo instável em Mato Grosso do Sul

A quinta-feira (30) começou com tempo instável em Campo Grande e em boa parte de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para a Capital é de 26°C, com possibilidade de chuva e ventos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta amarelo de chuvas intensas segue em vigor para grande parte do estado, com previsão de acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

No interior, o tempo também varia bastante. As máximas previstas são de 25°C em Dourados, 28°C em Três Lagoas, 21°C em Ponta Porã e 30°C em Corumbá.

Outras cidades como Rio Brilhante, Naviraí e Chapadão do Sul devem ter temperaturas entre 25°C e 28°C, todas sob influência do mesmo alerta de instabilidade.

Mesmo sem previsão de temporais mais fortes, o Inmet recomenda atenção e reforça que, em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.