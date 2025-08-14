Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira será de tempo seco e céu ensolarado em MS

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para baixa umidade relativa do ar em todo o estado

Duda Schindler

Em Campo Grande a máxima deve chegar aos 29°C - Foto: Arquivo RCN67
Mato Grosso do Sul terá tempo aberto e seco nesta quinta-feira (14), com variações de temperatura entre 12°C e 31°C e sem previsão de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo – perigo potencial – de baixa umidade relativa do ar para todo o estado, que deve cair durante a tarde, chegando a níveis baixos, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a saúde.

Campo Grande

Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 12,5°C e a máxima deve chegar aos 29°C, com céu limpo durante todos os períodos do dia e ventos de intensidade fraca a moderada. A umidade relativa do ar deve chegar a 23% durante a tarde.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, os termômetros devem marcar a máxima de 28°C, com variação de umidade entre 26% e 69%. O dia será de sol intenso e ventos de até 7 km/h.

Já em Ponta Porã, a temperatura máxima deve chegar a 26°C, com céu aberto durante todos os períodos do dia e ventos de intensidade fraca. A umidade relativa do ar deve variar entre 32% e 74%.

Costa Leste

O mesmo cenário deve ser registrado na Costa Leste. Três Lagoas e Aparecida do Taboado também terão dia ensolarado e ventos fracos, de até 5 km/h. A máxima registrada deve ser de 29°C em ambas as cidades. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 24% e 74%.

Costa Norte

Na região Norte, o céu deve permanecer limpo, sem nuvens. Coxim, Sonora e Pedro Gomes chegam a 31°C, com a umidade relativa do ar variando entre 22% e 78%.

Pantanal

Já em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima é de 32°C e 29°C, respectivamente, com tempo seco, dia ensolarado e ventos fracos, de intensidade de 7 km/h.

