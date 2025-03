Rafael grita "É Campeão" pela primeira vez

A conquista tem um sabor único para os torcedores do Inter. Ela quebra uma seca de quase nove anos sem títulos , sendo o último conquistado justamente no Gauchão de 2016, quando venceu o Juventude na final.

Enner Valencia abriu o placar para o Internacional com uma bela cobrança de falta, mas Wagner Leonardo empatou para o Grêmio com um cabeceio minutos depois. O lance do zagueiro foi polêmico e paralisou a partida por quase nove minutos, mas o VAR validou a posição, que indicava possível impedimento.

Após vencer o primeiro jogo na Arena por 2 a 0, o Colorado confirmou seu favoritismo e conquistou a taça no jogo de volta, no Beira-Rio. O Gre-Nal decisivo terminou empatado 1 a 1, com os gols marcados no segundo tempo.

No último domingo (16), o Internacional conquistou o Campeonato Gaúcho de Futebol , fazendo a alegria de milhares de torcedores colorados espalhados pelo Brasil.

Após oito anos, o Rio Grande do Sul voltou a ser vermelho, e em Campo Grande, o pequeno Rafael Radaelli, de cinco anos, celebrou pela primeira vez a vitória, gritando “é campeão!” ao lado de seu pai, Marcelo Radaelli, de 57 anos, um colorado de coração desde a infância.

O título deste ano também impede o Grêmio de conquistar o octacampeonato consecutivo e igualar uma marca exclusiva do Internacional no Campeonato Gaúcho, com oito títulos seguidos, alcançados entre 1969 e 1976.

Com o triunfo, o Inter ampliou sua vantagem sobre o rival no número de títulos, agora com 46, três a mais que o Grêmio, que tem 43.

Primeiro “É Campeão!!”

A relação de Marcelo com o Internacional começou em 1975, quando ele ganhou de presente de Natal uma camisa do clube e uma bola. Na época, seu pai, gremista, tentou convencê-lo a torcer pelo Tricolor, mas Marcelo já havia escolhido seu time.

Morando em Mato Grosso do Sul desde 1995, Marcelo nunca deixou de apoiar o Colorado, fazendo da paixão pelo time um vínculo familiar.

Rafael, de cinco anos, comemorava sua primeira taça ao lado de seu pai, Marcelo – Foto: Marcelo Radaelli

Este título, no entanto, teve um sabor ainda mais especial. Para Rafael, foi a primeira vez vivenciando a emoção de ver o Inter levantar uma taça. A comemoração foi em família, com churrasco, e a típica maionese gaúcha. O momento mais marcante foi o vídeo do pequeno Rafael gritando “é campeão!”, que foi compartilhado entre amigos e familiares.

Agora, os torcedores já sonham com novas vitórias. Com o time reforçado, Marcelo acredita que o Inter pode lutar por mais títulos em 2025. “A expectativa é sempre a melhor […] esperamos a Libertadores e, quem sabe, o tão sonhado Campeonato Brasileiro.”