ECONOMIA

Receita Federal mantém 12 mil declarações de IR 2025 em análise no MS

Menos de 4% dos contribuintes com direito à restituição tiveram declarações retidas; pendências precisam ser regularizadas no site da Receita

Duda Schindler

Pendências precisam ser regularizadas no site da Receita - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
Pendências precisam ser regularizadas no site da Receita - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

A Receita Federal do Mato Grosso do Sul informou que 12.217 declarações do Imposto de Renda 2025 estão retidas na malha fina, representando menos de 4% do total de contribuintes com direito à restituição.

Até o momento, dos 357.761 contribuintes que têm valores a receber, 345.534 já tiveram suas restituições liberadas nos cinco lotes pagos entre maio e setembro, totalizando R$ 571,8 milhões.

Segundo a Receita, as declarações retidas exigem análise detalhada devido a pendências que precisam ser corrigidas antes da liberação do valor. Para verificar os motivos e regularizar a situação, os contribuintes devem acessar o serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no site oficial do órgão.

O delegado da Receita em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, destacou que a modernização dos sistemas e a valorização da conformidade tributária contribuíram para a agilidade no processamento das declarações.

Com isso, mais de 96% dos contribuintes que têm direito à restituição receberam os valores dentro dos cinco lotes programados, reforçando a eficiência do serviço.imposto

