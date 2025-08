Relacionamento com o cliente é base para expansão no setor moveleiro

Com mais de 12 anos de atuação no setor moveleiro de Campo Grande, o empresário e consultor financeiro Thalles Alberto, proprietário da Móveis Casa Nova e da Casa Nova Prime, reforçou durante entrevista ao programa Tarde da Massa a importância do relacionamento com o cliente como estratégia central de negócio. Segundo ele, o atendimento vai além da simples venda.

“Procuramos oferecer uma consultoria, orientando o cliente a fazer uma escolha que caiba no orçamento dele” – Thalles Alberto

Thalles Alberto nos estúdios da Massa FM

Formado em Administração, Thalles contou que sempre teve o desejo de liderar uma empresa. Depois de experiências em outras áreas e de ter comandado uma franquia de sorvetes, decidiu investir no setor de móveis.

Desde então, ele afirma que o crescimento da empresa se deu principalmente pela busca constante de qualidade nos produtos e pela escuta ativa das necessidades dos consumidores.

Durante a conversa, o empresário destacou o papel da Móveis Casa Nova na oferta de sofás e estofados com foco na durabilidade e conforto. Ele relatou que muitos clientes já compraram três ou quatro vezes na loja, reflexo da confiança construída ao longo do tempo. Um dos diferenciais apontados por Thalles é a proximidade com as fábricas, o que permite ajustes nos produtos com base nas demandas dos usuários.

Com a aproximação do Dia dos Pais, a loja lançou ações promocionais, como o sorteio da tradicional “poltrona do papai”, e oferece formas facilitadas de pagamento, incluindo parcelamento e crediário. Thalles lembra que o objetivo é permitir que mais famílias possam adquirir móveis com condições adequadas à sua realidade financeira.

As lojas estão localizadas na Avenida Eduardo Elias Zahran e na Rua 14 de Julho. A Casa Nova Prime apresenta um portfólio mais voltado para linhas exclusivas e modernas, enquanto a Móveis Casa Nova reúne uma grande variedade de sofás e poltronas. Segundo o empresário, o foco é oferecer soluções que contribuam para o conforto do lar e, ao mesmo tempo, criar vínculos duradouros com os clientes.

Confira a entrevista completa: