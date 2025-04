República das Arteiras: a startup que costura oportunidades e transforma vidas

Na manhã desta quarta-feira (16), o programa Manhã da Massa abriu espaço para uma história de empreendedorismo que tem costurado novas oportunidades para profissionais da moda em Campo Grande e além.

Ivani Marques da Costa Grance, fundadora da República das Arteiras, compartilhou com os ouvintes como a sua ideia de criar uma plataforma online tem mudado a vida de costureiras autônomas e consumidores que buscam serviços personalizados e de qualidade.

Ivani Marques – Luiz Soares/RCN67

“Nossa grande dificuldade é divulgar, porque quem é que tem tempo de fazer divulgação? Se a gente sai da máquina, a gente perde dinheiro” – Ivani Marques

Costureira há mais de 30 anos, Ivani conhece bem os desafios da profissão.

Pensando nisso, ela idealizou uma solução que une tradição e tecnologia: uma plataforma digital que conecta costureiras e clientes de forma simples e eficiente.

A República das Arteiras nasceu como um coletivo físico em 2018, fruto da inquietação de Ivani e suas colegas de profissão. No entanto, com a chegada da pandemia, o projeto ganhou força no mundo digital. Através de um edital do programa Centelha, a iniciativa recebeu recursos para desenvolver o seu site e expandir a rede de contatos. Hoje, mais de 150 costureiras estão cadastradas, não apenas em Campo Grande, mas também em outros estados como São Paulo e Pernambuco.

A mecânica é simples: o consumidor acessa a plataforma, se cadastra e escolhe entre as 11 modalidades de serviços disponíveis, podendo entrar em contato direto com a costureira de sua preferência via WhatsApp. A plataforma também indica a região de atendimento, facilitando a busca por profissionais próximos.

Mais do que um espaço de conexão, a República das Arteiras se tornou uma verdadeira comunidade. As costureiras trocam clientes, máquinas, serviços e experiências. “Explodiu, né? Virou um network, virou um ecossistema”, contou Ivani, orgulhosa.

Ivani também destacou o papel fundamental do Sebrae em sua trajetória. “Não é um dedinho, é a mão que me sustenta”, disse ao relembrar que foi com o apoio do Sebrae que aprendeu conceitos essenciais para o sucesso do seu negócio, como o fluxo de caixa e a separação das finanças pessoais e empresariais.

Para quem quiser conhecer ou se cadastrar, o caminho é fácil: basta buscar por “República das Arteiras” no Google ou nas redes sociais, como Instagram, Facebook e LinkedIn.

Ao final da conversa, Ivani deixou um recado de gratidão e otimismo para todas as costureiras que, como ela, fazem da criatividade e da habilidade com linhas e agulhas um verdadeiro empreendimento. “Juntas, a gente cresce.”