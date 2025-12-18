Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

ENTREVISTA

Resende avalia ano legislativo e cobra prioridade para a saúde pública

Deputado destaca foco em saúde pública, critica crise na capital e diz que mandato priorizou entregas

Karina Anunciato

Geraldo Resende no estúdio da rádio Massa FM Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
Geraldo Resende no estúdio da rádio Massa FM Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) fez um balanço do ano legislativo e afirmou que 2025 foi marcado por forte atuação voltada à saúde pública, à população vulnerável e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Médico e um dos parlamentares mais produtivos da bancada de Mato Grosso do Sul, ele afirmou ter apresentado mais de 400 proposições ao longo do ano.

Segundo Resende, o foco do mandato foi dar visibilidade a grupos historicamente negligenciados pelas políticas públicas.

“São as pessoas com deficiência, os idosos, as populações mais vulneráveis, como indígenas e ribeirinhos. Nosso objetivo é fortalecer o SUS e melhorar a vida das pessoas”, afirmou em entrevista à Massa FM.

Entre os projetos destacados, o deputado citou propostas voltadas à ampliação do acesso a medicamentos, ao reconhecimento de direitos das pessoas com deficiência e à criação de mecanismos que facilitem o atendimento a idosos. Ele também mencionou projeto que prevê o fornecimento de adrenalina autoinjetável pelo SUS em casos de reação alérgica grave.

Críticas à Saúde em Campo Grande

Ao avaliar o cenário da saúde em Campo Grande, Resende foi crítico. Segundo ele, a crise enfrentada pela rede pública da Capital se arrasta há anos e se agravou recentemente. “Todo dia sou acionado para resolver problemas da saúde. Isso mostra que a situação é grave e exige mudanças estruturais”, disse.

O parlamentar afirmou que a falta de gestão especializada dificulta o enfrentamento do problema e criticou o modelo adotado pelo município. “Nunca vi junta interventora dar certo, principalmente quando não há gente que conheça a complexidade do SUS”, declarou.

Resende também avaliou que a saúde ainda não recebe prioridade nas demandas apresentadas por gestores municipais ao Congresso. “Quando discutimos emendas, a maioria pede asfalto e tapa-buraco. A principal preocupação da população é a saúde, mas isso não se reflete nas escolhas”, afirmou.

Balanço do Mandato e Atuação na Pandemia

No balanço do mandato, o deputado destacou ainda a destinação de recursos para a construção e ampliação de unidades de saúde, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), hospitais e estruturas de atendimento a pessoas com deficiência, além de investimentos em municípios do interior e em comunidades indígenas.

Ao relembrar sua atuação como secretário estadual de Saúde durante a pandemia de Covid-19, Resende afirmou que a experiência reforçou a importância de planejamento e gestão técnica. “Mostramos que é possível enfrentar crises graves quando há organização e compromisso com a saúde pública”, disse.

Para o parlamentar, o balanço do ano reforça a necessidade de uma política menos ideológica e mais focada em resultados. “A política só faz sentido quando entrega e melhora a vida das pessoas”, afirmou.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos