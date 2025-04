Resultado preliminar do processo seletivo 2025 do MS Supera é divulgado

O resultado preliminar do processo seletivo 2025 do programa MS Supera já está disponível no site oficial do governo de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 355 estudantes foram habilitados e 2.366 considerados inabilitados. Outros 164 acabaram desclassificados.

Estudantes que desejarem contestar o resultado podem apresentar recurso até a próxima quinta-feira (10), por meio da aba MS Supera, na “área do aluno”, no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead). O recurso deve ser objetivo, com no máximo 1.500 caracteres, e apresentar justificativa clara para a revisão do resultado.