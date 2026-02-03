Riedel destaca harmonia entre Poderes e investimentos em MS

O governador Eduardo Riedel (PP) afirmou nesta terça-feira (3) que Mato Grosso do Sul construiu, nos últimos três anos, um ambiente de harmonia entre os Poderes que permitiu avanços econômicos e institucionais mesmo em um cenário nacional marcado por conflitos políticos. A declaração foi feita durante a abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa (Alems), em Campo Grande.

“Poucas gestões, Brasil afora, conseguiram trabalhar com tanta harmonia entre os Poderes e com um grau tão elevado de convergência em torno das causas do Estado”, afirmou Riedel, ao comparar a realidade sul-mato-grossense com o cenário nacional de polarização.

Sem anunciar medidas novas, o governador apresentou dados da gestão e destacou resultados econômicos. Segundo ele, o Estado atraiu mais de R$ 80 bilhões em investimentos privados nos últimos dois anos, registrou crescimento de 40% na abertura de empresas e criou cerca de 150 mil empregos. A taxa de desocupação, de 2,9%, foi apontada como a menor da série histórica.

Riedel também citou avanços sociais e fiscais. “Sem aumento de impostos e com responsabilidade fiscal, conseguimos reduzir a carga tributária e manter um dos maiores índices de investimento público do país”, disse.

Na educação, o governador afirmou que Mato Grosso do Sul paga hoje o maior salário do Brasil a professores concursados. “Tenho a alegria de celebrar aqui o maior salário de professor efetivo do país”, declarou, acrescentando que docentes convocados recebem remuneração superior à de professores concursados em 22 estados.

Representado a base de apoio ao governo, o deputado Pedro Caravina (PSDB) afirmou que o discurso de Riedel demonstra uma gestão com visão de futuro e foco em resultados. “O pronunciamento mostra que não é um governo que pensa só nos quatro anos do mandato, mas que prepara o Estado para o futuro, com planejamento e responsabilidade”, disse o parlamentar, ao reforçar o compromisso da Assembleia com as entregas do Executivo.



Por outro lado, representando a oposição, a fala do governador sobre a educação foi contestada pela deputada Gleice Jane (PT), que defendeu mais respeito à categoria. “Dinheiro não é tudo. Precisamos de mais concursos públicos, valorização profissional e respeito aos professores, especialmente aos contratados”, afirmou. Ela também cobrou políticas mais eficazes de combate à violência contra a mulher, após o registro de feminicídios no início do ano.

De acordo com o Monitor da Violência Contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), até o momento foram registrados dois feminicídios no estado este ano.

Riedel encerrou o discurso afirmando que o último ano da legislatura será dedicado à consolidação de entregas e obras em todos os municípios. “Temos muito trabalho pela frente, e ele só é possível com responsabilidade, diálogo e compromisso com a população”, afirmou.