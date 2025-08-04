Rinha de galos é descoberta em chácara de Terenos

Uma rinha de galos foi flagrada em funcionamento neste sábado (3) em uma chácara no município de Terenos, a cerca de 30 km de Campo Grande. No local, dezenas de pessoas acompanhavam as lutas entre os animais, que ocorriam em ringues improvisados. Além das disputas, também havia consumo de bebidas alcoólicas e apostas em dinheiro.

A ação foi descoberta após uma denúncia anônima, que levou a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande a realizar uma operação no endereço. Após investigação da equipe de inteligência, os policiais chegaram ao local e confirmaram o crime em andamento.

Mais de 80 galos foram encontrados no local – Foto: PMA

Ao todo, 86 galos foram encontrados em situação de maus-tratos, muitos estavam presos em gaiolas inadequadas, sem água ou alimentação, e um deles foi encontrado morto.

O dono da chácara, identificado como organizador da rinha, foi detido no local. Com a autorização dele, os policiais realizaram buscas na propriedade e localizaram uma espingarda calibre 36, munições intactas, cartuchos deflagrados, pólvora e espoletas.

Proprietário da chácara também foi autuado por posse irregular de arma de fogo – Foto: PMA

Outros quatro homens também foram identificados como responsáveis por animais usados nas disputas e estavam com dinheiro que seria usado para apostas.

Todos os cinco envolvidos foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia Civil. O organizador recebeu uma multa de R$ 54,4 mil, enquanto os outros quatro foram multados em R$ 900 cada, totalizando R$ 58 mil em autuações ambientais. O proprietário da chácara também foi autuado por posse irregular de arma de fogo.

Os galos permaneceram sob responsabilidade dos próprios donos como fiéis depositários, até decisão judicial sobre o destino dos animais.