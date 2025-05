Rota da Celulose vai a leilão nesta quinta-feira em São Paulo

Na quinta-feira (8), será realizado o leilão para concessão das rodovias que compõem a Rota da Celulose — trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, e das federais BR-262 e BR-267. O certame será realizado às 14h (horário de Brasília), na sede da B3, em São Paulo.

A concessão prevê recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário em 870,3 km, no prazo de 30 anos.

A entrega de propostas foi realizada nesta segunda-feira (5). Quatro grupos de concessionárias se interessaram pelo projeto, confirmando a realização do leilão.

“Trata-se de um grande projeto, onde conseguimos a delegação ao Estado de trechos da BR-262 e BR-267, para juntarmos às rodovias estaduais e assim formar um único lote, com 870 km que vai a leilão […] Será um dos maiores projetos (rodoviários) do Brasil e com um modelo dinâmico e flexível, ou seja, se aumentar o fluxo de carros acima do previsto, poderão ter novos investimentos” – governador, Eduardo Riedel.

Segundo análises do mercado financeiro, o projeto da Rota da Celulose é capaz de gerar valor aos potenciais investidores, mesmo com descontos tarifários a serem oferecidos no leilão. A expectativa do Governo do Estado é que a nova concessão estimule a antecipação dos investimentos e promova avanços relevantes em toda a infraestrutura da região.

Serviço

O leilão será realizado na quinta-feira (8), às 14 horas (horário de Brasília), na B3, situada na Rua Quinze de Novembro, 275, São Paulo – SP.

O certame contará com transmissão ao vivo pela TV B3: https://tvb3.com.br/

*Com informações da Comunicação EPE