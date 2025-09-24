Rota do fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado na região do bairro Nova Lima, nesta terça-feira (23). A prevenção será com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Los Angeles, Centro Oeste, Alves Pereira e Pioneiros.

Confira o itinerário compelto:

Los Angeles – R. Augusta Rossini Guidi, com. R. Divino de Castro

– R. Augusta Rossini Guidi, com. R. Divino de Castro Centro Oeste – R. Jaguar, com R. Adevaldo A. Couto

– R. Jaguar, com R. Adevaldo A. Couto Alves Pereira – R. Enzo Ciateli, com R. da Armação

– R. Enzo Ciateli, com R. da Armação Pioneiros – R. Barão de Jundiaí, com R. Luís Pereira

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, para que o veneno atinja os locais onde há maior probabilidade dos mosquitos estarem.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.