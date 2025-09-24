Veículos de Comunicação
Massa FM Campo Grande

COMBATE

Rota do fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Duda Schindler

Inseticida atinge fêmeas do mosquito - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande
Inseticida atinge fêmeas do mosquito - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como DengueZika Chikungunya, será reforçado na região do bairro Nova Lima, nesta terça-feira (23). A prevenção será com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Los Angeles, Centro Oeste, Alves Pereira e Pioneiros.

Confira o itinerário compelto:

  • Los Angeles – R. Augusta Rossini Guidi, com. R. Divino de Castro
  • Centro Oeste – R. Jaguar, com R. Adevaldo A. Couto
  • Alves Pereira – R. Enzo Ciateli, com R. da Armação
  • Pioneiros – R. Barão de Jundiaí, com R. Luís Pereira

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, para que o veneno atinja os locais onde há maior probabilidade dos mosquitos estarem.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

