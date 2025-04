Sábado é de chuva na maior parte de MS

Neste sábado (19), instabilidade deve marcar o tempo em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas intensas e rajadas de vento em grande parte do estado. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para a combinação de calor, umidade e frente fria, que deve favorecer a formação de nuvens carregadas e aumentar significativamente as chances de temporais.

Os volumes de chuva devem superar os 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões central, sul, leste, sudeste, sudoeste, pantaneira e bolsão.

Nessas áreas, a população precisa redobrar a atenção, principalmente em locais sujeitos a alagamentos ou deslizamentos.

Campo Grande

Na Capital, o tempo seguirá instável ao longo do sábado. A cidade registrou temperaturas entre 20°C e 22°C nas primeiras horas do dia, com máximas previstas entre 27°C e 29°C.

Os ventos, inicialmente vindos do norte e do leste, devem mudar de direção ao longo do dia, soprando do sul com velocidades que variam de 40 km/h a 60 km/h. Em pontos isolados, há risco de rajadas ainda mais fortes, ultrapassando os 60 km/h.

Região Sul e Sudeste

Municípios como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi devem enfrentar temporais, com trovoadas e ventos moderados a fortes. As temperaturas mínimas oscilaram entre 18°C e 20°C, enquanto as máximas devem ficar entre 23°C e 26°C.

A região continua sendo uma das mais impactadas pela frente fria.

Regiões Sudoeste e Pantaneir

Cidades como Corumbá e Porto Murtinho devem registrar máximas de 33°C, mesmo com céu encoberto e previsão de chuva forte. A umidade do ar vai se manter elevada, criando sensação de abafamento em toda a região.

Regiões Leste, Nordeste e Bolsão

Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Coxim, Pedro Gomes e Sonora devem enfrentar pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de trovões e ventos leves. As temperaturas mínimas variaram entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas devem oscilar entre 27°C e 31°C. Toda a faixa segue sob alerta de risco de temporais.

Recomendações

A Defesa Civil reforça que os moradores devem acompanhar os alertas meteorológicos e evitar áreas de risco, especialmente durante os períodos mais intensos de chuva e vento.

Há possibilidade de quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e formação de alagamentos em áreas vulneráveis.