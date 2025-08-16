Sábado terá sol e temperaturas de até 35°C em Mato Grosso do Sul

O sábado (8) será de tempo firme e céu ensolarado em todo o Mato Grosso do Sul, com temperaturas máximas registradas entre 28°C e 32°C. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é favorável para este cenário.

Mato Grosso do Sul está com dois alertas emitidos pelo Inmet – Reprodução/ Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que representa perigo, de baixa umidade relativa do ar para metade do Estado. As demais cidades estão sob alerta amarelo, de perigo potencial.

Com o tempo seco, a recomendação é ingerir bastante água, umidificar o ambiente e evitar a exposição solar nos horários mais quentes do dia.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 32°C, com ventos fortes e céu claro e ensolarado. A umidade relativa do ar deve variar entre 23% e 51%.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã têm ventos fracos pela manhã e céu ensolarado. Dourados atinge os 30°C e Ponta Porã, 28°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima chega a 31°C, com sol o dia todo e sem nuvens no céu. Aparecida do Taboado deve registrar máxima de 32°C, com ventos fracos e aumento de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes têm ventos fortes pela manhã, que devem ganhar intensidade ao longo do dia. A máxima em Coxim e Sonora é de 35°C, enquanto Pedro Gomes atinge 32°C.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá chega a 35°C e Porto Murtinho registra 21°C. Ambos terão dia ensolarado, com ventos fortes à tarde e à noite.