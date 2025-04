Safra 2025/26 começa com alta na moagem de cana no Centro-Sul

As unidades produtoras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul do Brasil moeram 16,598 milhões de toneladas na primeira quinzena de abril, início da safra 2025/26. Os dados foram divulgados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O volume representa um crescimento de 2,99% em relação ao mesmo período do ciclo anterior, que registrou 16,12 milhões de toneladas.

No total, 120 unidades iniciaram a moagem, e 178 estavam em operação até o fim da quinzena, entre usinas de cana, etanol de milho e flex. O ritmo de início das atividades está dentro da média histórica, embora possa variar conforme as condições climáticas nas regiões produtoras.

A produção de açúcar no período foi de 730,85 mil toneladas, número semelhante ao registrado no início da safra passada, que somou 721,81 mil toneladas.

O mix de destinação da cana indicou 55,23% para a fabricação de etanol e 44,77% para o açúcar. Já o teor de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) caiu 3,19%, passando de 106,62 kg por tonelada para 103,22 kg.

Etanol impulsionado pelo milho

A produção total de etanol nas duas primeiras semanas de abril atingiu 918,14 milhões de litros, alta de 11,54% em comparação com o mesmo período da safra anterior. Do total, 739,02 milhões de litros foram de etanol hidratado, com avanço de 8,92%, e 179,12 milhões de litros de etanol anidro, com crescimento de 23,84%.

O destaque ficou por conta do etanol de milho, responsável por 358,03 milhões de litros, o que representa 39% do volume total e um aumento de 41,30% na comparação anual. Esse segmento foi o principal fator para o crescimento da produção de etanol no início da safra.