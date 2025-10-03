Safra de soja começa em MS com expansão da área plantada e apoio da pesquisa científica

O início da safra de soja 2025/2026 em Mato Grosso do Sul marca a retomada das atividades no campo e também o começo de uma nova temporada de pesquisas conduzidas pela Fundação MS.

Segundo o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), o estado deve cultivar 4,79 milhões de hectares, com expectativa de colher 15,2 milhões de toneladas. Os números representam crescimento de 5,9% na área plantada e 8,1% na produção, com produtividade estimada em 52,8 sacas por hectare.

Apesar do otimismo, o desafio para os produtores é equilibrar os altos custos de produção. O Siga MS calcula que, em algumas regiões, o gasto com sementes, fertilizantes e defensivos pode ultrapassar R$ 6 mil por hectare. Isso exige escolhas cada vez mais criteriosas para garantir que o investimento retorne em produtividade.