Sebrae orienta empreendedores de MS durante a Semana do MEI com atendimentos e palestras gratuitas

Durante entrevista à Rádio Massa FM Campo Grande, nesta quinta-feira (22), o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, destacou a relevância da 16ª Semana do MEI, que será realizada de 26 a 30 de maio em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, o evento terá mais de 60 pontos de atendimento e a expectativa é atender ao menos 5 mil microempreendedores em todo o estado.

A programação inclui palestras, consultorias e atendimentos gratuitos voltados para quem já é microempreendedor individual (MEI) ou deseja formalizar um negócio. Em Campo Grande, o destaque será no dia 28 de maio, com as palestras do empreendedor digital Rick Chesther e da empresária Manu da Peixaria, no auditório do Sebrae/MS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online.

Para Mendonça, a falta de planejamento é um dos principais erros de quem está começando a empreender:

Claudio Mendonça, nos estúdios da Massa FM – Adriano Hany

“O erro mais comum é a pessoa gastar o pouco dinheiro que tem, sem planejar. Ela abre um negócio achando que no dia seguinte já vai ter cliente. Mas é preciso tempo, estudo e preparação para enfrentar os primeiros meses, que costumam ser os mais difíceis” – diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça

Ele também alertou sobre a importância de estudar o mercado antes de copiar modelos de sucesso. “Não é porque o vizinho montou uma barraquinha de suco que você vai abrir outra igual e vai dar certo. É preciso entender seu diferencial e planejar. O Sebrae está aqui para ajudar justamente nisso”, completou.

O diretor ressaltou ainda os benefícios da formalização. “O MEI é o maior programa de inclusão produtiva do país. Com ele, o empreendedor pode emitir nota fiscal, ter acesso à Previdência, contratar um funcionário e se preparar para o futuro, inclusive com aposentadoria”, disse. “Você paga uma taxa fixa mensal e tem segurança. É um investimento para a vida”, resumiu.

Mendonça também destacou a facilidade para quem deseja abrir um MEI. “Com CPF, RG e comprovante de endereço, em poucos minutos o CNPJ está pronto. Mas é preciso ter em mente que, a partir daí, há obrigações mensais. É simples, mas exige responsabilidade”, explicou.

A programação completa da Semana do MEI, com locais de atendimento, cursos e palestras, está disponível no site sebrae.ms/semanadomei. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.