Seis bairros da Capital recebem o Fumacê nesta quinta-feira

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Alves Pereira , Estrela Dalva , Jardim Veraneio , Tiradentes , Maria Aparecida Pedrossian e Chácara Cachoeira .

Para maior eficácia do inseticida, é indicado que o morador abra portas e janelas, para que o veneno atinja locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.