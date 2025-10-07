Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de donças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado na região do Aero Rancho, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (29).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelos bairros: Jardim Panamá, Centro Oeste, Vila Nasser, Aero Rancho, Vila Popular e Nova Campo Grande.

Confira o intinerário completo:

Panamá – R. Cel. Zelito Alves Ribeiro, com R. Sarutaia

– R. Cel. Zelito Alves Ribeiro, com R. Sarutaia Centro Oeste – R. Muritiba, com R. Braz Clementino Mendonça

– R. Muritiba, com R. Braz Clementino Mendonça Nasser – R. Arcângelo Coreli, com R. Giotipo

– R. Arcângelo Coreli, com R. Giotipo Aero Rancho – R. Ivete Vargas, com R. Darle Cury Nimer

– R. Ivete Vargas, com R. Darle Cury Nimer Popular – R. Mônaco, com R. Dulcinopolis

– R. Mônaco, com R. Dulcinopolis Nova Campo Grande – R. Trinta e Quatro, com Av. Oito

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.