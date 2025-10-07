Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

COMBATE

Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Duda Schindler

Medida reforça o combate à dengue - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande
Medida reforça o combate à dengue - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande

 combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de donças como DengueZika e Chikungunya, será reforçado na região do Aero Rancho, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (29).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelos bairros:  Jardim Panamá, Centro Oeste, Vila Nasser, Aero Rancho, Vila Popular e Nova Campo Grande.

Confira o intinerário completo:

  • Panamá – R. Cel. Zelito Alves Ribeiro, com R. Sarutaia
  • Centro Oeste – R. Muritiba, com R. Braz Clementino Mendonça
  • Nasser – R. Arcângelo Coreli, com R. Giotipo
  • Aero Rancho – R. Ivete Vargas, com R. Darle Cury Nimer
  • Popular – R. Mônaco, com R. Dulcinopolis
  • Nova Campo Grande – R. Trinta e Quatro, com Av. Oito

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos