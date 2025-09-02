Veículos de Comunicação
Campo Grande Massa FM Campo Grande

ESPORTE

Seleção Sub-16 masculina de MS disputa Brasileiro de Vôlei em Saquarema

Equipe enfrenta Rondônia no primeiro jogo e busca vaga na Divisão Especial da competição

Duda Schindler

Seleção sub-16 masculina de voleibol de MS que segue para Saquarema/RJ - Foto: Divulgação
Seleção sub-16 masculina de voleibol de MS que segue para Saquarema/RJ - Foto: Divulgação

A Seleção Sub-16 Masculina de Voleibol de Mato Grosso do Sul viajou na madrugada desta terça-feira (2) para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão, em Saquarema (RJ). A competição começa nesta quarta-feira (3) e segue até domingo (7).

Mato Grosso do Sul caiu na Chave A e deve encarar as seleções dos estados do Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Rondônia. Na Chave B, os estados do Amazonas, Pará, Goiás, Espírito Santo e Tocantins devem se enfrentar.

As três seleções com melhores classificações sobem para a Divisão Especial no próximo ano, e as três últimas descem para a Segunda Divisão.

O jogo de estreia da seleção sul-mato-grossense será às 9h (MS), contra Rondônia, na quarta-feira (3). O time ainda enfrenta o Mato Grosso no mesmo dia e, na quinta-feira (4), encerra a fase classificatória contra as seleções do Piauí e do Maranhão.

Seleção Sub-16

A seleção do estado é composta pelos atletas:

Levantadores – Guilherme Durães (Escolinha Pezão) e Enzo Grison (Primavera AC – MT);
Ponteiros – Arthur da Silva (AE Mauá – SP), Lucas da Silva (Escolinha Pezão), Victor Hugo Missi (ACV de Ponta Porã) e Davi Mozel (EV Djairo de Chapadão do Sul);
Centrais – João Pedro Oliveira, Nicolas Barreto (ADVS de Sidrolândia) e Eduardo dos Santos (Escolinha Pezão);
Opostos – Antônio dos Santos (Escolinha Pezão) e João Pedro dos Santos (CT Calepes)
Líbero – Pedro Buainain França (Escolinha Pezão);
Técnico – Prof. Edmar;
Assistente técnico – Prof. Leonardo (Escolinha Pezão).

