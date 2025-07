Semana da Tecnologia para jovens encerra inscrições hoje

Termina nesta segunda-feira (14) o prazo para se inscrever na Semana da Tecnologia e Inovação da Juventude. O evento, que começa nesta terça-feira (15), será realizado em Campo Grande com o objetivo de aproximar jovens das áreas de inovação e tecnologia. A programação é gratuita e voltada para participantes interessados em ampliar conhecimentos em informática, inteligência artificial, robótica, realidade virtual e outros temas ligados ao setor.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), em parceria com a Faculdade de Computação da UFMS e a empresa Digix. As inscrições devem ser feitas até o fim do dia pelo site sejuvcg.campogrande.ms.gov.br.

A programação acontece de 15 a 18 de julho, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv, que fica no 3º andar do Shopping Marrakech. Durante os quatro dias, os participantes poderão acompanhar oficinas, minicursos, palestras e atividades práticas sobre temas como drones, produção musical, desenvolvimento de jogos, além de conceitos aplicados de inovação e tecnologia.

O encerramento será no Instituto Mirim, com uma série de palestras sobre mercado de trabalho e profissões do futuro.