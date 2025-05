Semana Mundial do Brincar terá programação especial em Campo Grande

A Semana Mundial do Brincar será comemorada entre os dias 24 de maio e 1º de junho, com o tema “Proteger o encantamento das infâncias”. Em Campo Grande, a programação conta com a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e atividades abertas ao público em dois pontos da cidade.

A iniciativa é promovida nacionalmente pela Aliança pela Infância e, na capital sul-mato-grossense, ocorre em parceria com o programa Vem Pra UFMS, da Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade, e com o projeto de extensão “Histórias, brincadeiras e narrativas infantis”, da Faculdade de Educação.

As ações contam com a participação de estudantes dos cursos de Pedagogia, Artes Visuais, Letras, Música, Educação Física, Psicologia e Ciência da Computação. Os acadêmicos estão organizando oficinas e brincadeiras que valorizam a imaginação e o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil.

Entre as atividades previstas estão contação de histórias, oficinas de arte com tintas naturais, massinha, argila, colagem colaborativa, isogravura, brincadeiras tradicionais como roda, pular corda, amarelinha, pintura facial e jogos educativos com tecnologia.