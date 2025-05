Semana S movimenta Campo Grande com programação gratuita

Nesta sexta- feira (16) e no sábado (17), a Rua Francisco Cândido Xavier, em frente ao Horto Florestal, será ocupada por atividades culturais, educacionais e de lazer durante a Semana S do Comércio. O evento gratuito é promovido pelo Sistema Comércio — formado por Senac, Sesc e Fecomércio/MS — e ocorre simultaneamente em todas as capitais brasileiras.

Além da programação ao ar livre, as unidades do Senac Hub Academy e do Sesc Teatro Prosa estarão abertas com oficinas, palestras, debates e atrações culturais. A proposta da Semana S é apresentar à população os serviços oferecidos pelas instituições do sistema, com foco em educação profissional, qualidade de vida e cultura.

Oportunidades em setores estratégicos

Edison Araújo, presidente da Fecomércio/MS – Duda Schindler

O presidente da Fecomércio/MS, Edison Araújo, ressaltou o potencial econômico apresentado durante a programação.

“Estamos com todas as salas lotadas, com oficinas e temas variados. Há especialistas mostrando as oportunidades de negócio que o Estado oferece, principalmente com a chegada da Rota Bioceânica e o crescimento das empresas de reflorestamento e celulose no leste de Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo ele, a ação amplia o contato com potenciais empreendedores e trabalhadores interessados em se inserir no mercado. “Estamos de portas abertas para atender esse público e mostrar o que o Sistema Comércio pode oferecer em formação e apoio”, afirmou.

Oficinas e palestras

Segundo a diretora regional do Senac/MS, Jordana Duenha, a programação foi elaborada para atender diferentes públicos e setores. “A gente tem mais de 25 oficinas acontecendo hoje (16) e mais 25 amanhã (17), com temas variados como saúde, beleza, tecnologia, gestão e liderança”, afirmou.

Entre os destaques estão as palestras com nomes reconhecidos nacionalmente. Nesta sexta se apresentam o economista Samy Dana e o especialista em inovação Juan Pablo Boeira. No sábado, Tony Ventura falará sobre transformação digital, e Rafael Cortez abordará temas ligados ao autoconhecimento.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no local ou pelo site.

Cultura

O diretor regional do Sesc/MS, Vitor Mello, destacou o papel da instituição na promoção da qualidade de vida e da cultura. “Estamos mostrando as nossas diversas atividades distribuídas em programas de atuação do Sesc, com foco no desenvolvimento, saúde, lazer e cultura”, disse.

Durante os dois dias, a programação cultural contará com apresentações musicais, espetáculos e intervenções artísticas. Entre as atrações confirmadas estão o espetáculo “Habitat”, da companhia Bacae Dança (GO), e o show infantil “O Melhor Show do Mundo… Na Minha Opinião”, com o Palhaço Ritalino (PR), no dia 17.

As apresentações musicais incluem voz e violão com Jacqueline Costa (16) e Caio Mendes (17), ambos às 17h. O encerramento será com show da dupla Patrícia & Adriana, a partir das 18h de sábado.

Carreta Escola de Gastronomia e food trucks

Evento reúne cultura, educação e lazer – Duda Schindler

A área gastronômica do evento contará com food trucks e a presença da Carreta Escola de Gastronomia do Senac, que oferecerá experiências formativas sobre o setor. A estrutura estará montada na Rua Francisco Cândido Xavier, com acesso gratuito.

Segundo Jordana Duenha, a iniciativa mostra a presença do Sistema Comércio para além das salas de aula. “Estamos nas ruas, nos palcos, nos debates e nas histórias de quem faz o Mato Grosso do Sul crescer todos os dias”, afirmou.

Semana S do Comércio

📍 Local: Rua Francisco Cândido Xavier, em frente ao Horto Florestal – Campo Grande (MS)

🏛 Senac Hub Academy e Sesc Teatro Prosa

📅 Data: 16 e 17 de maio

🕑 Horário: Das 14h às 20h

🎫 Entrada gratuita

📱 Inscrições: No local ou pelas redes sociais do Senac e Sesc/MS