Seminário na Expocanas debate soluções sustentáveis para o agronegócio

A Expocanas 2025, considerada o maior evento do setor bioenergético de Mato Grosso do Sul, contará com um seminário dedicado à Integração-Lavoura-Pecuária (ILP) e Rotação de Culturas. O encontro será na quinta-feira (27), em Nova Alvorada do Sul, e reunirá pesquisadores da Embrapa Agropecuária Oeste e produtores para debater soluções que otimizam a produção agropecuária de forma sustentável.

A programação inclui palestras sobre o manejo de pastagens durante a estação seca, estratégias inovadoras para produção de silagem e renovação de pastagens, além de discussões sobre diversificação na safrinha. Ao final, os participantes terão acesso a uma área demonstrativa da Embrapa, com tecnologias voltadas à sustentabilidade na agropecuária.

O seminário integra a “Jornada pelo Clima”, alinhada à COP30, destacando práticas agrícolas alinhadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, regeneração do solo e uso eficiente de recursos naturais. Essas iniciativas reforçam a importância da adaptação às mudanças climáticas e da segurança alimentar global.