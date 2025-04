Senar aposta na formação de jovens para fortalecer o agronegócio em MS

O crescimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul tem exigido mão de obra qualificada para atender novas demandas produtivas. Em entrevista ao programa Agro é Massa desta quarta-feira (2), o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, destacou a importância da formação de jovens para suprir essa necessidade.

Lucas Galvan na rádio Massa FM – Arquivo/ RCN67

“O estado vive um momento ímpar, com o avanço de agroindústrias e cadeias produtivas diversificadas. Precisamos capacitar essa nova geração para garantir um setor competitivo e inovador” – superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan.

Segundo Galvan, a vocação agroindustrial do estado impulsiona a demanda por profissionais qualificados e o jovem é um público estratégico. “O jovem está antenado às novas tecnologias, mas precisa de formação adequada para ingressar no mercado com qualidade e comportamento profissional alinhado ao setor”, explicou.

O Senar/MS oferece cursos técnicos em agronegócio, zootecnia, florestas e fruticultura, além de capacitação para atender as novas agroindústrias instaladas em Mato Grosso do Sul.

A qualificação técnica também tem gerado impacto significativo na empregabilidade. O Senar conta com mais de 1,6 mil alunos matriculados em cursos técnicos de Mato Grosso do Sul e, segundo Galvan, muitos já estão inseridos no mercado de trabalho. “Muitos começam a trabalhar ainda durante a formação e, após a conclusão, conseguem triplicar ou quadruplicar sua renda”, destacou Galvan.

Confira a entrevista completa, com Lucas Galvan, desta quarta-feira (2):