Senar lança reality inédito para valorizar técnicos do agro em MS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) anunciou o lançamento do reality show Mestres do Agro Brasil, o primeiro do país voltado ao setor agropecuário. A iniciativa busca valorizar os profissionais formados em cursos técnicos pela instituição e aproximar o público urbano do dia a dia do campo.

Segundo o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, o programa pretende desmistificar o agronegócio e mostrar as oportunidades de ascensão social e empregabilidade no setor.

Lucas Galvan nos estúdios da Massa FM CG – Rodrigo Moreira

“Queremos que as pessoas conheçam o agro e vejam que há espaço para crescimento e realização profissional”.

O reality recebeu 409 inscrições e selecionará 16 participantes entre ex-alunos dos cursos técnicos do Senar.

A competição contará com seis episódios. Os quatro primeiros abordarão desafios práticos nas áreas de grãos, pecuária de corte, florestas e cana-de-açúcar. Os vencedores de cada etapa avançarão para a grande final, que definirá o campeão do programa. As gravações começam em outubro e a estreia está prevista para dezembro, no canal do YouTube do Sistema Famasul.

Galvan destacou que cada prova foi elaborada com base em situações reais vividas por técnicos no campo. “As habilidades técnicas e o comportamento diante dos desafios serão avaliados. O reality é uma vitrine para esses profissionais mostrarem o que aprenderam”, disse.

Além da atração, o Senar/MS segue com inscrições abertas até 24 de novembro para cursos técnicos em agronegócio, agricultura, zootecnia, floresta, fruticultura e segurança do trabalho. São 500 vagas distribuídas em 16 polos pelo Estado. Até hoje, mais de 1,4 mil profissionais já se formaram pela instituição.

Confira a entrevista completa no programa Agro é Massa desta quarta-feira (8):