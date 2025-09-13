Veículos de Comunicação
Campo Grande Massa FM Campo Grande

ESPORTE

Série B do Estadual tem rodada decisiva neste sábado com briga pela liderança

Maracaju lidera isolado, mas CR Aquidauana e AA Bataguassu seguem na cola em busca do acesso

Duda Schindler

Foto: Reprodução/FFMS
Foto: Reprodução/FFMS

A terceira rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece neste sábado (13) com três partidas que prometem movimentar a disputa por vaga na elite estadual em 2026. O Maracaju AC é o único time com 100% de aproveitamento, mas vê CR Aquidauana e AA Bataguassu pressionando de perto.

O primeiro jogo do dia será às 15h, no Estádio Loucão. Líder com seis pontos, o MAC enfrenta a AAB em confronto direto que pode mudar a ponta da tabela. A arbitragem será comandada por Ronan Machado Freitas Lima, com apoio de Alan Bittencourt Cano Rodrigues e Marcos Ribeiro Araújo.

Às 16h, o Estádio Jacques da Luz recebe o clássico campograndense. Ainda sem vencer, o EC Taveirópolis busca os primeiros pontos contra o EC Comercial, que soma dois empates até aqui. A partida terá arbitragem de Augusto Domingos Borges Ortega.

O último duelo da rodada começa às 17h, no Estádio Mário Pinto, em Noroeste. O CRA, que tem quatro pontos e sonha com a liderança, encara o São Gabriel EC, um dos times que ainda não pontuaram. O jogo será apitado por Renan Novaes Insabralde.

Segundo o regulamento, os seis clubes se enfrentam em turno e returno. Após dez rodadas, os dois melhores garantem o acesso e substituem Aquidauanense FC e Coxim AC, rebaixados da Série A. O time com maior pontuação será declarado campeão da competição.

*Com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

