Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Serpente é resgatada em área urbana de Campo Grande

Animal foi capturado pela Polícia Militar Ambiental e levado ao CRAS para cuidados antes da reintegração à natureza

Duda Schindler

Serpente foi presa em um balde - Foto: Reprodução/ PMA
Serpente foi presa em um balde - Foto: Reprodução/ PMA

Uma serpente foi resgatada nesta quarta-feira (10), em Campo Grande. A ção foi realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), após a solicitação de captura de um animal silvestre em área urbana.

Equipe da PMA se deslocaram até uma residência onde uma serpente, aparentemente da espécie coral, estava. animal foi devidamente contido de forma segura, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre adotados pela corporação.

Após a captura, a serpente foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberá os cuidados necessários antes de sua possível reintegração ao habitat natural.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância de a população não tentar capturar ou manusear animais silvestres, especialmente serpentes, devendo sempre acionar os canais de emergência da PMA para garantir a segurança de todos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos