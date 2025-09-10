Serpente é resgatada em área urbana de Campo Grande

Uma serpente foi resgatada nesta quarta-feira (10), em Campo Grande. A ção foi realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), após a solicitação de captura de um animal silvestre em área urbana.

Equipe da PMA se deslocaram até uma residência onde uma serpente, aparentemente da espécie coral, estava. animal foi devidamente contido de forma segura, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre adotados pela corporação.

Após a captura, a serpente foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberá os cuidados necessários antes de sua possível reintegração ao habitat natural.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância de a população não tentar capturar ou manusear animais silvestres, especialmente serpentes, devendo sempre acionar os canais de emergência da PMA para garantir a segurança de todos.