INOVAÇÃO

Servidores públicos transformam gestão com ideias que viram soluções reais

No Dia do Servidor, Estado premia iniciativas que modernizam e melhoram os serviços públicos

Duda Schindler e Karina Anunciato

Governador Eduardo Riedel durante abertura da premiação - Foto: Karina Anunciato
Governador Eduardo Riedel durante abertura da premiação - Foto: Karina Anunciato

Na data em que se celebra o Dia do Servidor Público, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza a entrega da 20ª edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. A iniciativa destaca projetos criados por quem está na linha de frente do serviço público e encontra soluções efetivas para desafios que, muitas vezes, a própria administração desconhece.

O governador Eduardo Riedel ressaltou que o Estado precisa ser ágil e inovador para atender melhor os cidadãos. “A inovação é um compromisso com o futuro. A gente quer um governo cada vez mais eficiente, humano e próximo das pessoas. Isso só é possível quando o servidor tem liberdade para propor novas ideias e coragem para colocá-las em prática”, afirmou Riedel, destacando o papel dos servidores como protagonistas da transformação.

De acordo com o secretário estadual de Administração, Frederico Felini, a premiação simboliza “o poder público em movimento”, valorizando o protagonismo do servidor.

“Quando o servidor coloca uma ideia dele à disposição da sociedade, ele transforma a forma de entregar o serviço público. É ele quem conhece as dores do sistema e propõe soluções mais eficientes”, destacou.

Entre os exemplos citados pelo secretário, estão ações como o controle de gastos com água nas penitenciárias estaduais — que gerou economia de mais de R$ 5 milhões — e o projeto do Hospital Regional que libera leitos ao permitir que pacientes em tratamento continuem o acompanhamento de forma remota, ampliando a humanização do atendimento.

A diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins, reforça que a premiação vai além do reconhecimento financeiro. “É uma forma de incentivar e valorizar o servidor, mostrando que ele pode propor ideias que beneficiem a gestão e cheguem até a população. Muitos projetos que hoje estão consolidados no Estado nasceram desse prêmio, como o programa Nota Premiada”, afirmou.

O auditor fiscal Rodrigo Uehara, da Secretaria de Fazenda, faturou o primeiro lugar na categoria práticas inovadoras com o projeto ‘Da Subjetividade à Evidencia: Calculadora de valor de referência para imóveis’. Ele lembrou que a ideia do seu projeto surgiu de uma dificuldade cotidiana. “Antes, a avaliação de imóveis era subjetiva. Hoje, qualquer cidadão pode consultar o valor estimado online. É transparência e justiça fiscal ao alcance de todos”, explicou.

O reconhecimento também emocionou as soldados Karen de Sousa e Michaela Coelho, criadoras do projeto ‘Guardião das Nascentes’, quarto lugar – que une fiscalização e orientação ambiental. “A gente mostra que o papel do Estado pode ser o de orientar, não apenas punir. Trabalhar junto com o produtor é o caminho para conservar o meio ambiente”, contou Karen.

Entre os finalistas desta edição o tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva, da Polícia Militar Ambiental, representante do Sistema Integrado de Gerenciamento de Informações Ambientais (SIGIA). A ferramenta reúne e sistematiza dados ambientais de todo o estado, otimizando o planejamento e o trabalho das equipes. “O SIGIA representa o futuro da gestão ambiental na Polícia Militar. Ele já é utilizado e pode ser replicado por outras instituições, tornando-se um verdadeiro banco de inteligência de informações”, explicou.

Para o oficial, o reconhecimento é um estímulo a continuar inovando. “É uma gratidão muito grande, porque deixamos um legado. Essa oportunidade que o governo nos dá de participar diretamente da gestão só motiva o servidor a cumprir sua missão com ainda mais dedicação”, afirmou.

