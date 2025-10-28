Servidores públicos transformam gestão com ideias que viram soluções reais

Na data em que se celebra o Dia do Servidor Público, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza a entrega da 20ª edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. A iniciativa destaca projetos criados por quem está na linha de frente do serviço público e encontra soluções efetivas para desafios que, muitas vezes, a própria administração desconhece.

O governador Eduardo Riedel ressaltou que o Estado precisa ser ágil e inovador para atender melhor os cidadãos. “A inovação é um compromisso com o futuro. A gente quer um governo cada vez mais eficiente, humano e próximo das pessoas. Isso só é possível quando o servidor tem liberdade para propor novas ideias e coragem para colocá-las em prática”, afirmou Riedel, destacando o papel dos servidores como protagonistas da transformação.

De acordo com o secretário estadual de Administração, Frederico Felini, a premiação simboliza “o poder público em movimento”, valorizando o protagonismo do servidor.

“Quando o servidor coloca uma ideia dele à disposição da sociedade, ele transforma a forma de entregar o serviço público. É ele quem conhece as dores do sistema e propõe soluções mais eficientes”, destacou.

Entre os exemplos citados pelo secretário, estão ações como o controle de gastos com água nas penitenciárias estaduais — que gerou economia de mais de R$ 5 milhões — e o projeto do Hospital Regional que libera leitos ao permitir que pacientes em tratamento continuem o acompanhamento de forma remota, ampliando a humanização do atendimento.