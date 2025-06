Sesc amplia estrutura na Capital com nova unidade focada no Ensino Médio

O ensino bilíngue aliado à tecnologia e à preparação para os vestibulares são os pilares da proposta educacional do Sesc Escola Horto, em Campo Grande. Em entrevista ao programa Tarde da Massa desta terça-feira (17), a coordenadora pedagógica Graziela Barbosa destacou os diferenciais da instituição e apresentou novidades.

Graziela Barbosa, nos estúdios da Massa FM – Luiz Soares

Segundo Graziela, um dos principais diferenciais da escola é a imersão total no inglês. “Não são aulas de inglês, são aulas em inglês. O aluno aprende por meio da vivência, da interação com professores e colegas dentro da língua”, explicou.

Um exemplo prático disso são as cooking classes, aulas em que os estudantes preparam receitas dialogando apenas em inglês, o que estimula a conversação e o uso real da língua no cotidiano.

Outro ponto destacado pela coordenadora foi o uso da tecnologia em sala de aula. Do 6º ao 9º ano, cada aluno conta com um Chromebook individual, e o aprendizado é apoiado por plataformas digitais e pelo Espaço Maker — laboratório equipado para a disciplina de pensamento computacional e atividades práticas que estimulam a criatividade e o raciocínio lógico.

A certificação internacional ISO 9001, mantida pelas escolas do Sesc, também foi mencionada na entrevista como reflexo da qualidade e consistência na gestão pedagógica. “É uma forma de garantir ao pai e à mãe que podem confiar no que entregamos. É um compromisso com a melhoria contínua”, afirmou Graziela.

A novidade anunciada durante o bate-papo foi a abertura de uma nova unidade exclusiva para o Ensino Médio, com estrutura voltada à preparação para vestibulares. O espaço contará com salas com cabines de estudo, plantões de dúvidas com professores e ensino em período integral. “Nosso foco é a aprovação em universidades públicas. Nosso aluno não leva tarefa pra casa, ele resolve tudo na escola com o suporte pedagógico completo”, explicou.

As matrículas estão abertas, e os interessados podem conhecer mais sobre o trabalho da instituição pelos perfis no Instagram (@sescescolaorto e @sescensinomedio) ou entrar em contato pelo WhatsApp no número (67) 99876-6403. Segundo Graziela, “quem visita se surpreende com a estrutura e com o que oferecemos, inclusive com material didático incluso na mensalidade”.

Confira a entrevista completa, na Tarde da Massa: