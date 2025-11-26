Sesc destaca ensino bilíngue e tecnologia em escolas de MS

As escolas do Sesc em Mato Grosso do Sul estão com matrículas abertas e apostam em ensino bilíngue, tecnologia em sala de aula e metodologias voltadas ao desenvolvimento integral do aluno. Em entrevista à Massa FM, a professora Emelyn de Oliveira, da Escola Sesc Horto, explicou os diferenciais da rede e como eles impactam o aprendizado.

Segundo a docente, o Sesc possui certificação ISO 9001, que garante padrões de qualidade nos processos educacionais. Um dos destaques é o ensino bilíngue: desde a educação infantil até o ensino médio, os estudantes têm contato contínuo com o inglês, utilizando o idioma em atividades ligadas a temas do cotidiano, como moda, tecnologia e ciências. Ao final do 9º ano, os alunos estão aptos a realizar exames internacionais, como a certificação Cambridge.

Metodologia e Tecnologia nas Escolas do Sesc

A rede também adota a metodologia sociointeracionista, que prioriza a interação entre estudantes, professores e o conhecimento. O modelo é alinhado à Base Nacional Comum Curricular e trabalha competências que envolvem atitudes, valores e resolução de problemas. “A ideia é criar ambientes que estimulem participação, autonomia e protagonismo”, explicou Emelyn.

A tecnologia é outro eixo central: alunos do 6º ao 9º ano têm aulas de pensamento computacional e aprendem programação, modelagem 3D, simulações e desenvolvimento de aplicativos, sempre com situações ligadas ao cotidiano.

Incentivo à Participação em Olimpíadas Científicas

A participação em Olimpíadas científicas e feiras de conhecimento também faz parte da rotina. Segundo a professora, essas experiências ajudam na motivação, ampliam o interesse dos estudantes e podem contar pontos para ingresso em universidades públicas, que oferecem editais específicos para alunos olímpicos.

Informações e Matrículas

O Sesc mantém duas unidades escolares em Campo Grande — a Escola Sesc Horto, da educação infantil ao 9º ano, e a Escola de Ensino Médio Dr. Roberto Trados. Informações e matrículas podem ser feitas pelo site sescms.com.br ou pelas redes sociais da instituição.

Acompanhe a entrevista completa:

