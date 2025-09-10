Sete bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em sete bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (10).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Jardim Centro Oeste, Los Angeles, Pioneiros, Aero Rancho, Centenário, Tarumã e Lageado.
Confira o itinerário completo
- Centro Oeste – R. Cabreúva, com R. Catiguá
- Los Angeles – R. Luíz Vasconcelos, com R. Mansour Contar
- Pioneiros – R. Plínio Bittencourt, com R. Alfredo Saad
- Aero Rancho – R. Independente, com R. Venezuela
- Centenário – R. Barnabé Honório da Silva, com R. Assis Saueia
- Tarumã– R. da Zona Sul, com R. Aral
- Lageado – R. Anselmo Selingardi, com R. Marlene Pereira de Jesus
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade dos mosquitos estarem.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.