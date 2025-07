Setor de serviços em MS registra primeira queda em 2025

O volume de serviços prestados em Mato Grosso do Sul caiu 3,1% em maio de 2025, na comparação com o mês anterior, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa foi a primeira retração do setor no estado neste ano.

Apesar do recuo na passagem de abril para maio, o desempenho do setor de serviços em Mato Grosso do Sul continua positivo quando analisado em outras bases de comparação. Em relação a maio de 2024, o volume cresceu 3,5%. Já no acumulado de janeiro a maio deste ano, a alta foi de 2,5% frente ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, a taxa passou de -4,5% em abril para -3,6% em maio, sinalizando uma recuperação gradual.

Panorama nacional

No cenário nacional, o volume de serviços avançou 0,1% em maio, com crescimento registrado em 9 das 27 unidades da federação. Os maiores impactos positivos vieram de São Paulo (0,8%) e Rio de Janeiro (1,8%), seguidos por Mato Grosso (2,5%) e Minas Gerais (0,5%). Por outro lado, o Distrito Federal (-3,2%) e Pernambuco (-3,9%) puxaram o índice para baixo.

Na comparação com maio de 2024, o setor cresceu 3,6% no Brasil, com avanços em 21 estados. O destaque negativo foi o Rio Grande do Sul, com queda de 9,2%.

A PMS acompanha o desempenho conjuntural do setor de serviços não financeiros e fornece indicadores que ajudam a compreender o comportamento da economia em todo o país.