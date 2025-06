Setor de supermercados concentra vagas no 25º Emprega CG

Campo Grande recebe nesta terça-feira (17), a 25ª edição do programa itinerante Emprega CG, com atendimento voltado à intermediação de mão de obra. A ação será realizada no bairro Aero Rancho, das 8h às 12h, na Avenida Engenheiro Lutero Lopes, nº 565.

Em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), o programa vai concentrar o atendimento nas vagas do setor varejista, que concentra 40% das 2.050 oportunidades disponíveis no dia. Ao todo, 16 funções diferentes ligadas a supermercados estão com triagens abertas.

Confira as vagas:

– Jovem Aprendiz – 18 à 23 anos

– Operador de Caixa

– Repositor

– Atendente Frios/Padaria

– Atendente de Açougue

– Açougueiro

– Prevenção Perdas

– Auxiliar Deposito

– Conferente Mercadorias

– Auxiliar de Açougue

– Açougueiro

– Empacotador

– Ajudante Carga e Descarga

– Operador de Empilhadeira

– Estoquista

– Motorista Entregador

A distribuição de senhas será feita por ordem de chegada, e os candidatos devem apresentar documentos pessoais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841.