Setor serviços em MS mantêm alta no mês de março

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul segue em ascensão. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta terça-feira (14), o estado registrou alta de 3,3% no volume de serviços prestados em março de 2025 na comparação com fevereiro. O resultado é superior ao crescimento observado no mês anterior, que foi de 2,3%, indicando uma tendência positiva e consistente no setor.

Na comparação com março de 2024, o avanço é ainda mais expressivo: crescimento de 11,3%. No acumulado do primeiro trimestre do ano, o volume de serviços no estado mostra aumento de 1,0% frente ao mesmo período de 2024.

Esse desempenho positivo contrasta com a retração registrada no acumulado dos últimos 12 meses, que passou de -7,6% em fevereiro para -5,4% em março, mostrando uma redução no ritmo de queda e indicando possível recuperação.