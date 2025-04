Sexta-feira de temporais marca início do feriado prolongado em MS

Nesta sexta-feira (18), Mato Grosso do Sul enfrenta o início do feriadão com previsão de temporais, rajadas de vento e queda nas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta laranja para risco de chuvas intensas, com volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros ao longo do dia e ventos que chegam a 100 km/h. Há possibilidade de queda de árvores, cortes de energia e alagamentos.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os temporais estão associados à chegada de uma frente fria, combinada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, o que favorece a formação de nuvens carregadas e tempo instável em praticamente todo o Estado.

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com mínima de 21°C e pode alcançar até 30°C durante o dia. A sexta-feira será de céu nublado, com pancadas de chuva intensas em todos os períodos e possibilidade de trovoadas. Os ventos variam entre fracos e moderados, e a Capital segue sob alerta de perigo de chuvas fortes emitido pelo Inmet.

Sul do Estado

Municípios como Ponta Porã, Dourados e Iguatemi registraram mínimas de 21°C e máximas entre 29°C e 34°C. A região está entre as mais afetadas pela frente fria, com previsão de temporais, trovões e rajadas de vento. Iguatemi, inclusive, pode alcançar a temperatura mais alta do dia, apesar da instabilidade atmosférica.

Pantanal

Corumbá e Porto Murtinho enfrentam um dia chuvoso, com trovoadas e ventos fracos. As temperaturas devem chegar a 33°C, com sensação térmica abafada, mas sob influência direta do sistema de instabilidade. Ambas as cidades estão sob o alerta do Inmet para risco de tempestades.

Costa Leste

Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado teve mínimas em torno dos 23°C e as máximas devem chegar entre 31°C e 32°C. A sexta-feira será marcada por pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas e ventos fracos. Toda a região está dentro da zona de alerta para temporais.

Costa Norte

Cidades como Coxim, Sonora e Pedro Gomes registram máximas de até 33°C, com mínima de 23°C. A previsão indica pancadas de chuva com trovões ao longo do dia, além de ventos fracos. A região segue em alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet.